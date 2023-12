Inverno sotto shock, altre clamorose anomalie attorno a Capodanno

Dopo un inizio di dicembre promettente, ecco che l’inverno ha improvvisamente deciso di abbandonare la neve e darsi per disperso, lasciando campo libero all’anticiclone. Sono ben due settimane che non commentiamo più perturbazioni o ondate di freddo, bensì solo stabilità, temperature oltre le medie e clima tardo primaverile in montagna.

Questa situazione anomala e tutt’altro che invernale rischia di protrarsi addirittura fino ai primi giorni di gennaio. Servirà a ben poco un blando peggioramento che potrebbe concretizzarsi tra 1 e 2 gennaio, il quale potrebbe portare, al limite, qualche pioggia sulle regioni tirreniche. Per la neve e il freddo invernale occorrerà ben altro e per questi movimenti più congrui potrebbe essere necessario attendere almeno l’Epifania.

Nel frattempo dovremo ancora fare i conti con correnti prevalentemente meridionali o occidentali, con temperature superiori alle medie su tutta Italia.

Le anomalie peggiori le vivremo in questo finale di dicembre, quando la colonnina di mercurio si porterà fino a 12°C oltre le medie sul medio-basso Adriatico. Andrà meglio al nord, ma solo grazie alla presenza di una spessa coltre di nubi basse e nebbie che manterrà basse le temperature. È chiaro che in montagna, in assenza di nubi e nebbie, la temperatura sarà decisamente più gradevole.

Un lieve calo delle temperature tra 1 e 2 gennaio servirà solo ad avvicinarsi alle medie del periodo, senza nemmeno portarsi al di sotto di esse!

Purtroppo gli ultimi aggiornamenti prolungano l’anomalia termica, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Anche tra 4 e 5 gennaio potremmo imbatterci in temperature tutt’altro che invernali!