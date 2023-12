Anticiclone in declino da Capodanno, ma l’inverno arriverà solo…

La mitezza asciutta lascerà gradualmente il posto ad una più umida sino a tornare a sperimentare una situazione autunnale o nella migliore delle ipotesi tardo autunnale tra San Silvestro e martedì 2 gennaio, ma per l’inverno vero c’è ancora da pazientare, anche se la stagione non può ancora aspettare molto per manifestarsi.

Il modello che più di tutti è rimasto coerente nel palesare un peggioramento (moderato) per la fine dell’anno è stato l’inglese UKMO, ecco il suo schema barico favorevole al passaggio di un fronte:

Gli altri invece risultano molto confusi e tale confusione viene evidenziata molto bene dalle mappe della sommatoria delle precipitazioni tra il 31 dicembre e il 2 gennaio, ecco quelle riferite ad UKMO, le più generose, con neve sulle Alpi oltre i 1300-1400m e piogge soprattutto lungo il Tirreno e la Liguria di Levante:

Meno generosi il modello tedesco DWD e quello americano GFS per lo stesso intervallo di tempo:

Mal che vada comunque l’importante è “rompere il ghiaccio” e sbarazzarsi almeno in parte dell’anticiclone. Le possibilità che le ondulazioni delle correnti in quota diventino più ampie e favoriscono l’inserimento di saccature e depressioni più profonde e proficue sono aumentate, anche se ancora non si vede una vera svolta invernale nemmeno dall’Epifania, semmai come dicevamo sopra, si può parlare di situazione tardo-autunnale, come in questa mappa:

In questa mappa c’è però il “germe” che potrebbe sottendere alla svolta: l’anticiclone che sale e l’aria fredda che scende verso sud. Il punto è che per tener su l’anticiclone ci vorrebbe “un miracolo” perché le correnti da ovest tenteranno ancora di farla coricare sulla Penisola subito dopo questo potenziale passaggio della Befana.

Per questo si attende una svolta più netta: tenere insieme tutti gli elementi del puzzle affidandosi a queste piccole azioni di cabotaggio è una vera impresa, l’inverno si deve svegliare davvero e per farlo occorre l’intervento del Polo, ammesso ma che arrivi in tempo…