Meteo: nel mare di alta pressione spunta qualche PIOGGIA

Siamo ormai al termine del 2023, un anno che ha visto un ritorno, accettabile, delle piogge su tante regioni, soprattutto quelle tirreniche, dopo un lunghissimo periodo di siccità. L’autunno infatti ha fatto l’autunno, seppur non in maniera convincente come in anni passati, ma ora la situazione sembra essere improvvisamente cambiata, tanto da far rivivere i fantasmi degli ultimi inverni.

Ebbene l’anticiclone è tornato con prepotenza su tutto il Mediterraneo, ormai da quasi 2 settimane, allontanando tutte le perturbazioni e spazzando letteralmente l’inverno dall’Italia. Le temperature sono superiori alle medie, e anche di parecchio, da nord a sud, mentre la neve comincia a fondersi a gran velocità in montagna.

Insomma non c’è nulla di invernale in queste feste natalizie, e pare che non succederà quasi nulla per almeno un’altra settimana. Solo una piccolissima perturbazione proverà a smuovere le acque tra Capodanno e il 2 gennaio, producendo qualche pioggia perlopiù sul lato tirrenico. Nulla di che, sia chiaro: per l’inverno occorrerà attendere ancora.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 28 dicembre: tempo generalmente stabile, nebbioso e uggioso su Val Padana e regioni tirreniche.

Venerdì 29 dicembre: stabile ovunque, nebbie e nubi basse al nord e alto Tirreno, sereno e mite altrove.

Sabato 30 dicembre: poche variazioni, nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, sereno altrove con locali nebbie mattutine.

Domenica 31 dicembre: ultimo dell’anno con possibili piogge in arrivo su Liguria centro-orientale, alta Toscana e molto debolmente sul nordest e Lombardia. Stabile al sud.

Lunedì 1 gennaio: Capodanno con tante nubi specie sul lato tirrenico. Piogge sparse dalla Liguria orientale alla Campania, pioviggini sparse sul Triveneto. Asciutto altrove.

Martedì 2 gennaio: stabile ovunque, nubi basse e nebbie al nord e lato tirrenico. Temperature invariate e sopra le medie.

Mercoledì 3 gennaio: alta pressione su tutta Italia, da valutare l’arrivo di nuove perturbazioni.

