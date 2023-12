Meteo 15 giorni: fine della stasi, arriva la dinamicità atmosferica con pioggia e vento, ma il freddo e la neve?

Anche in questa sede possiamo confermare una maggiore dinamicità che dovrebbe intervenire sull’Italia nel periodo di Capodanno. Ecco a cosa andremo incontro secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici.

L’alta pressione che, direttamente o indirettamente, sta dettando legge sul Mediterraneo ormai da due settimane, potrebbe lasciare spazio ad una condizione meteo diversa durante il periodo di Capodanno. La distanza previsionale impone ovviamente cautela, ma qualcosa sembra muoversi anche nelle medie degli scenari degli elaborati più performanti a nostra disposizione.

Le correnti perturbate atlantiche potrebbero far piegare la testa all’alta pressione; in Italia si avrebbero quindi alcuni passaggi piovosi in un contesto inizialmente non freddo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 29 dicembre:

Ecco le correnti perturbate atlantiche in ingresso sul Mediterraneo con diverse perturbazioni. Questa situazione, almeno inizialmente, porterà poche variazioni nel campo delle temperature. Arriveranno invece piogge e vento forte, con la neve che riguarderà le Alpi a quote medio-alte e forse le vette dell’Appennino settentrionale.

Sul fronte delle piogge, vi mostriamo la mappa della probabilità di avere precipitazioni in Italia incentrata sempre per venerdi 29 dicembre:

Molte zone italiane avranno una probabilità media o elevata di veder piovere (o nevicare sulle Alpi). Dove vedete il colore tendente al blu, la medesima probabilità viene invece (al momento) giudicata bassa.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 2 gennaio, la media degli scenari americana mostra il reiterarsi di condizioni instabili sul nostro Paese, ma in un contesto più freddo:

Non si tratterà ancora di aria molto fredda, ma almeno qualcosa dal nord Atlantico potrebbe entrare, con un calo delle temperature e della quota neve, specie al centro e al nord.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle nuove uscite modellistiche. Continuate quindi a seguirci!