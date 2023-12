Come sarà il tempo di NATALE e SANTO STEFANO? Ci saranno piogge, farà freddo? Le ultimissime!

Il periodo natalizio sarà comandato per intero dall’alta pressione. Tuttavia non avremo un cielo completamente sereno e su alcune aree della nostra Penisola si avranno anche deboli precipitazioni. Facciamo il punto con le ultime analisi dei modelli.

Sarà un Natale e un Santo Stefano tra le braccia dell’alta pressione e della mitezza. Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di Natale, ovvero lunedi 25 dicembre:

Ancora nessuna importante novità per ciò che concerne il tempo italico. Flusso atlantico alto di latitudine e condizioni anticicloniche sulla nostra Penisola, alle quali si affiancheranno temperature molto miti.

Sul fronte dello stato del cielo, come anticipato, non avremo il sereno completo. L’aria sarà molto umida e proporrà la formazione di nubi basse che a tratti potrebbero originare persino delle pioviggini; non mancheranno inoltre banchi di nebbia sulle pianure specie di notte e al mattino presto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di Natale:

Le correnti saranno disposte mediamente dai quadranti occidentali. Tutto ciò esporrà la Liguria e il versante tirrenico a nubi basse che a tratti potrebbero determinare piovaschi o pioviggini specie su Liguria, alta Toscana e Campania, ma cose di poco conto. Sulle pianure del nord saranno possibili nebbie specie di notte e al mattino, in parziale dissolvimento nelle ore più calde della giornata. Sul resto d’Italia tempo abbastanza buono. Temperature molto miti ovunque a parte i settori interessati dalla nebbia.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di Santo Stefano:

Non cambierà molto la situazione. Ancora molte nubi sul Tirreno con rischio di pioviggini o piovaschi sparsi. Stessa situazione sul Friuli Venezia Giulia dove si attendono anche qui brevi piovaschi. Ancora rischio nebbia in Valpadana specie di notte e al mattino, per il resto tempo abbastanza soleggiato e mite.