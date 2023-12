Alpi sotto pressione, tra BUFERE e abbondanti NEVICATE, ma quanta neve cadrà?

Nella giornata odierna ed in quella di domani si prevedono accumuli nevosi molto ingenti sui settori alpini di confine. Proviamo a dare una stima secondo le ultime mappe disponibili.

Sta peggiorando in queste ore il tempo sui settori alpini di confine e sulle creste. Presto inizierà a nevicare in media sopra i 2000 metri, per poi scendere fino a 1500 metri nel pomeriggio di domani, venerdi 22 dicembre.

In alcune aree potrebbe cadere addirittura oltre 1 metro di neve. Niente da fare invece per i versanti italiani che saranno interessati solo da venti secchi e miti favonici al netto di qualche sconfinamento nevoso nelle aree poste più a nord.

Veniamo ora agli accumuli nevosi previsti. La prima mappa mostra la quantità di neve che dovrebbe cadere fino alle 8 di domani mattina, venerdi 22 dicembre:

Sulle Alpi Svizzere ed Austriache oltre i 1800-2000 metri potrebbero cadere fino a 40-50 cm di neve fresca. Neve abbondante alla medesima quota anche in Savoia. Per ciò che concerne i nostri versanti, la neve si farà vedere sull’alta Val d’Aosta, specie la zona del Bianco. Neve anche nella zona di Livigno, sull’alta Valtellina e in Alto Adige specie nelle aree vicine al confine. Sui rilievi posti più a sud cambierà tutto ed arriveranno solo venti forti, ma tiepidi e secchi di Favonio, senza nemmeno un fiocco di neve.

La seconda mappa mostra gli accumuli nevosi attesi sulle Alpi di confine fino alla mezzanotte su sabato 23 dicembre:

Ulteriori 70-80 cm sulle Alpi Svizzere ed Austriache, 30 cm sulla Savoia. Sconfinamenti nevosi possibili sui settori italiani nelle medesime aree sopra menzionate. Attenzione ai forti venti di Favonio che potrebbero agevolmente superare i 100 km/h nelle vallate alpine nostrane, specie del settore centro-occidentale, con notevoli aumenti della temperatura a fondovalle.

Assolutamente da evitare le escursioni sulle creste, che saranno battute da intense bufere di neve!