Primi segni di CEDIMENTO del mostro anticiclonico, ma sarà vera gloria?

Dopo aver sottomesso la nostra Penisola ed il Mediterraneo per una ventina di giorni, l’alta pressione tenderà lentamente ad attenuarsi nel corso dei prossimi giorni. Fino alla fine dell’anno non aspettiamoci però grandi cose, in quanto il flusso atlantico, sebbene in abbassamento, continuerà a scorrere a latitudini piuttosto elevate. Arriverà comunque una debole perturbazione che porterà qualche pioggia e brevi nevicate sulle Alpi proprio nel periodo di Capodanno.

Facciamo però un passo indietro, osservando la situazione presente questa mattina dal satellite:

L’alta pressione si sta spostando con la sua parte più forte verso levante, incalzata da una debole perturbazione che nei prossimi giorni porterà qualche precipitazione sull’Italia, ma in un contesto sempre piuttosto mite. Altre perturbazioni potrebbero seguire la medesima via nei primi giorni di gennaio, ma abbiamo bisogno di molte conferme a riguardo.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 della giornata odierna, giovedi 28 dicembre (in rosa le aree maggiormente soleggiate, in nero la nuvolosità più intensa)

Non cambierà ancora nulla rispetto agli ultimi giorni. Ancora molte nubi basse spesso saldate a nebbie in Valpadana. Qualche pioviggine sulla Liguria. Più sole sulle Alpi, versante adriatico e settori interni dell’Italia centro-meridionale.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori ancora miti quasi ovunque, un po’ freddo solo su alcuni settori della Pianura Padana.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, venerdi 29 dicembre:

Piovaschi su Liguria, alta Toscana e Friuli. Qualche pioviggine anche nelle aree interne del centro e sulla Campania, per il resto tempo asciutto ed ancora molto mite.