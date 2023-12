Il meteo di CAPODANNO: spunta qualche nota interessante, vediamo di cosa si tratta

Il tempo proverà a muoversi nel periodo di Capodanno, dopo un’interminabile fase di torpore. Il cambiamento sarà affidato ad una debole perturbazione che attraverserà l’Italia tra domenica 31 dicembre e lunedi 1 gennaio. Non aspettiamoci grandi cose, ma i settori alpini potrebbero ricevere una preziosa mano di bianco a quote di media montagna e non solo sui versanti esteri.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’ultimo giorno dell’anno, ovvero domenica 31 dicembre:

Ecco le piogge che interesseranno alcuni settori del nord Italia, segnatamente Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e Triveneto. Resteranno probabilmente a secco le zone della bassa Pianura Padana e l’Emilia Romagna. La novità di oggi è data dalle nevicate che potrebbero interessate le Alpi oltre i 1200 metri sull’arco alpino centro-orientale e 1400 metri sulla Val d’Aosta. Resterà purtroppo a secco il comparto delle Alpi Marittime ed occidentali. Sul resto d’Italia avremo rovesci sulla Toscana, l’alto Lazio e le aree interne in genere. Qualche piovasco anche sulla Sardegna occidentale e la Campania, per il resto tempo asciutto e mite.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 1 gennaio:

Situazione in miglioramento al nord a parte gli ultimi rovesci sul Friuli, ma in via di attenuazione. Rovesci in arrivo sulla Sardegna e tra il basso Lazio e la Campania. Piovaschi anche nelle aree interne del centro, per il resto tempo asciutto. Ingresso di venti occidentali anche sostenuti tra la Sardegna e il centro-sud, temperature nel complesso miti.