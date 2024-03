GROSSO: “il maltempo di fine marzo si presenterà anche ad aprile, ma non per tutti…”

REDAZIONE: sembra tornata la primavera di una volta con la sua dinamicità.

GROSSO: in realtà stiamo ancora vivendo l’onda lunga di un inverno che ci ha consegnato sempre correnti da ovest mediamente perturbate ma miti che hanno interessato però soprattutto il nord e il centro e molto meno il meridione, che infatti sta pagando dazio con una situazione di siccità che potrebbe aggravarsi durante la prossima estate.



REDAZIONE: si, ma fino a qualche mese fa con le correnti da nord era il nord-ovest messo in queste condizioni.

GROSSO: ovvio che la complessa orografia del nostro Paese e la sua estensione territoriale lo espone in modo diverso alla disposizione delle correnti, di certo però non ci aspettavamo questo trend occidentale così costante.



REDAZIONE: è confortante comunque la situazione per i ghiacciai dopo un lungo periodo di magra.

GROSSO: bisogna vedere però quanto caldo farà in primavera e soprattutto in estate e quante precipitazioni interverranno ancora.



REDAZIONE: e cosa possiamo dire a riguardo?

GROSSO: che il trend perturbato di questo finale di marzo probabilmente ad intervalli continuerà anche ad aprile sul settentrione e su parte del centro, mentre più difficilmente interverranno piogge rilevanti al sud. Dunque altra neve potrà cadere sulle Alpi a quote magari anche inferiori ai 2000m, favorendo altri preziosi accumuli nevosi sui ghiacciai.



REDAZIONE: situazione che però obiettivamente resta drammatica visto il trend termico in costante rialzo.

GROSSO: sicuramente. Il clima è cambiato tanto e continuerà a cambiare ancora, il trend verso il caldo però potrebbe non essere infinito.



REDAZIONE: e per la Pasqua le previsioni sono migliorate?

GROSSO: più che altro sembrano diminuite le precipitazioni attese al nord, mentre come già da qualche giorno è stato confermato il sensibile rialzo termico al centro e al sud, che porterà temperature massime anche superiori localmente ai 26-27°C e favorirà certamente l’afflusso dei turisti sui litorali.

REDAZIONE: ma la parentesi calda risulterà duratura al centro al sud?

GROSSO: secondo il modello europeo no, già da martedì 2 le temperature rientreranno nell’ambito della norma e potrebbero intervenire degli acquazzoni al centro, oltre a quelli già previsti al nord, mentre i valori caleranno anche al sud ma senza che intervengano piogge.