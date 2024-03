MALTEMPO: tra giovedi e venerdi molti CONTRASTI con venti forti e MAREGGIATE

La seconda perturbazione che agirà sull’Italia tra la prossima notte e la giornata di domani, mercoledi 27 marzo, lascerà in eredità un giovedi burrascoso con forti venti e mareggiate sull’Italia. Si tratterà di venti in prevalenza di Libeccio, ovvero da sud-ovest, che ingrosseranno non poco i bacini di ponente, segnatamente il Mar Ligure e il Tirreno, oltre ai bacini prospicienti la Sardegna.

L’impatto dell’aria umida sui contrafforti montuosi alpini ed appenninici darà luogo ad acquazzoni nelle aree esposte a tale flusso, che avranno comunque carattere intermittente, ma potenzialmente intenso.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia nelle ore centrali di giovedi 28 marzo:

Osservate la mastodontica depressione che impegnerà con forti venti e maltempo tutta l’Europa centro-occidentale. Anche da noi il vento soffierà molto forte, agitando non poco i nostri bacini.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di giovedi 28 marzo:

Acquazzoni saranno probabili sul settore ligure centro-orientale, soprattutto nelle aree interne. Rovesci intensi sulla Toscana, specie la parte settentrionale, oltre al nord-est, segnatamente sul Veneto orientale e il Friuli. Rovesci più sparsi anche sul restante versante tirrenico fino alla Campania ed alle retrostanti zone interne; qualche piovasco anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto specie lungo il versante adriatico. Mareggiate saranno possibili lungo le coste liguri, dell’alta Toscana, sul basso Lazio, la Campania e forse la Calabria Tirrenica unitamente alla Sardegna occidentale. Temperature in generale aumento.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdi 29 marzo:

Le correnti ruoteranno da Libeccio a Scirocco. Questo determinerà rovesci soprattutto al nord, specie su Piemonte, Liguria, nord Lombardia e Friuli. Sul resto d’Italia si assisterà ad un ulteriore aumento termico con tempo complessivamente soleggiato a parte velature o cieli lattiginosi.