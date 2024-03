Ultimissime METEO sul Ponte di Pasqua: cosa accadrà?

Pasqua e Pasquetta con l’Italia divisa in due: instabile ma con alcuni momenti di tempo discreto e mite al nord, decisamente calda e spesso soleggiata al centro al sud, salvo rovesci nel pomeriggio di Pasquetta tra Toscana, Umbria, alto Lazio e Marche.

Vediamo però come andranno le cose nel dettaglio:

PASQUA: la mattinata al nord-ovest sarà instabile con rovesci, più frequenti ed intensi a ridosso della fascia alpina e prealpina, oltre che sulla Liguria, ma con neve solo oltre i 2000m. Nel pomeriggio i fenomeni si trasferiranno su centro-est Alpi, risparmiando le basse pianure del Triveneto e l’Emilia-Romagna. Al centro e al sud tempo buono con temperature quasi estive, specie nelle aree soggette a ricaduta favonica del vento, come il medio-basso Adriatico e il nord della Sicilia.

La sequenza delle mappe indica prima le piogge attese tra mattina e pomeriggio di Pasqua, poi le temperature massime attese alle 15 nella stessa giornata:

Il massimo afflusso di aria calda su Emilia orientale (specie Romagna), centro e sul sud è atteso per la mattinata di Pasquetta, come vediamo in questa mappa a 1500m prevista dal modello europeo:

PASQUETTA: proprio la risalita calda prevista verrà messa in moto dal passaggio di un nuovo impulso instabile che, dal nord-ovest, nel corso della giornata si muoverà verso il nord-est e parte del centro, favorendo rovesci anche temporaleschi su Toscana, Umbria, alto Lazio, Marche, Triveneto, come testimoniano le seguenti mappe con quota neve in calo sotto i 2000 dal pomeriggio:

Notate i valori prossimi ai 30°C al sud nella tarda mattinata di Pasquetta, poi anche lì aria un po’ più fresca sfonderà da ovest verso est ridimensionando i valori entro la nottata.

IN SINTESI: mare e città d’arte al centro-sud saranno presi d’assalto col bel tempo e il caldo, anche se la Pasquetta su parte del centro sarà rovinata da qualche acquazzone pomeridiano, al nord l’ombrello sarà sempre a portata di mano. Attenzione agli accumuli di pioggia (e neve ad alta quota) previsti sulle zone alpine e prealpine.