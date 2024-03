CALDO ESTIVO e punte di 29°C al sud e lungo l’Adriatico per Pasqua!

Facile che si sfiorino o si raggiungano anche i 30°C al sud e lungo l’Adriatico tra venerdì 29 e il Lunedì dell’Angelo a causa di una temporanea risalita di aria decisamente calda dal nord Africa, messa in moto indirettamente dalla saccatura che andrà a posizionarsi sull’ovest del Continente e che faticherà a sfondare sul Mediterraneo centrale.



Mentre infatti al nord continuerà ad affluire aria umida ed instabile per quasi tutto il periodo delle feste, al centro, specie in Adriatico e al sud, anche a causa dell’effetto favonico indotto dai venti di Libeccio tra nord Sicilia e nord Puglia potrebbero toccarsi i 28-29°C, ma su tutto l’Adriatico da Rimini a Bari si raggiungeranno facilmente i 24-25°C. Farà comunque abbastanza caldo anche sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna orientale.

Qualche mappa “vedere per credere” per la mattinata di lunedì 1° aprile, occhio al foehn caldo su Palermo:

Vediamo anche le temperature previste in quota per lo stesso giorno a 1500m, addirittura si notano picchi di 20°C a 1500m:

Ciò che preoccupa di più però è la concentrazione delle piogge sempre sulle medesime zone, anche eccessivamente abbondanti sull’Ossola, mentre proprio al sud alla fine pioverà pochissimo, in particolare sullo Jonio forse meno di 2mm per tutto il periodo, una manciata di mm sul versante adriatico, più fortunato il versante tirrenico:

La preoccupazione è reale perché anche in prospettiva non si vede come la situazione possa cambiare e l’estate intanto…si avvicina (e per il sud arriva anche prima).