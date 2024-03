Pasquetta: previsioni pessime per alcune regioni, sarà Estate su altre

Continuano ad arrivare conferme riguardo le previsioni meteo di Pasqua e di Pasquetta: Tutti i principali centri di calcolo concordano con l’arrivo di un periodo decisamente turbolento e ricco di estremi, tanto che si passerà dal rischio di temporali su alcune regioni al rischio di caldo anomalo subtropicale su altre.

Dopo aver affrontato il tempo di Pasqua, in questo articolo proviamo a realizzare una previsione quantomeno affidabile per la giornata di Pasquetta che, ricordiamo, corrisponderà proprio al 1 Aprile. Come più volte accennato nei precedenti editoriali, tornerà realmente il caldo africano proprio sul finire di marzo, nei primissimi giorni di aprile, contribuendo ad un clamoroso aumento delle temperature. Nessun pesce d’aprile, sia chiaro, ma semplicemente una chiara e diretta risposta di un affondo freddo e perturbato sull’Europa occidentale e sul Marocco.

Le correnti fredde nord atlantiche affonderanno sin verso l’Africa nord occidentale, innescando a sua volta la risalita di aria calda subtropicale dall’Algeria verso il nostro stivale. Questa avvezione d’aria calda subtropicale farà aumentare repentinamente le temperature su tutto il centro-sud, portandole di almeno 10 o addirittura 15°C al di sopra delle tipiche medie del periodo.

Dunque la giornata di Pasquetta potrebbe rivelarsi decisamente più calda del norm su tutto il centro-sud e le isole maggiori, dove la temperatura potrebbe raggiungere clamorosamente i 27 o 28°C con qualche punta addirittura di 30°C, come ad esempio su Calabria e Sicilia. Alcune regioni però dovranno anche fare i conti col vento di scirocco, come ad esempio la Puglia, dove si prospetta una Pasquetta calda ma abbastanza ventilata, soprattutto sul Salento.

Non tutte le regioni però vedranno stabilità e caldo anomalo. Spostando l’attenzione sul Nord Italia noteremo condizioni meteo nettamente differenti a causa di flussi atlantici che dalla penisola iberica riusciranno a raggiungere il Nord Italia. Le correnti umide provenienti da sud innescheranno inevitabilmente lo sviluppo di nubi, piogge, anche temporali intensi soprattutto al nord-ovest e lungo l’arco alpino dove al momento si prevedono gli accumuli più abbondanti proprio nel giorno di Pasquetta.