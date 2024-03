Pasqua shock: arrivano temperature estive su mezza Italia

Gli ultimi aggiornamenti meteo per Pasqua sono decisamente ragguardevoli, considerando l’estrema variabilità meteorologica che questo finale di marzo ci mostrerà. Dopo il passaggio del maltempo nelle prossime due giorni, ad opera di un ciclone particolarmente intenso di origine atlantica, si prospetta un notevole cambiamento del tempo proprio durante il weekend di Pasqua.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo è ormai confermato il ritorno dell’anticiclone subtropicale su mezza Italia tra sabato e domenica. Merito senz’altro dell’affondo di correnti fresche nord atlantiche sull’Europa occidentale e sul Marocco, le quali inevitabilmente innescheranno la risalita dell’anticiclone subtropicale dall’Algeria verso la nostra penisola.

Come logica conseguenza avremo un clamoroso aumento delle temperature sia a Pasqua che a Pasquetta, tanto che su diverse nostre regioni potremmo sfiorare temperature simil estive. Le isoterme in arrivo dal Nord Africa saranno molto più alte rispetto alla norma, considerando che a circa 1500 m di altitudine potremmo registrare temperature fino a 20°C su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Si tratta di temperature che solitamente troviamo in piena estate, durante le ondate di caldo di media o forte entità.

Le anomalie previste per Pasqua mostrano temperature superiori di ben 10-14°C rispetto alle medie su tutto il centro-sud.

In pianura e sulle coste questi valori si tradurranno in temperature pienamente estive e localmente superiori ai 27 o 28°C. A Pasqua, dunque, non escludiamo la possibilità che la colonnina di mercurio possa raggiungere clamorosamente i primi 30°C del nuovo anno e della stagione. Discorso diverso per il nord dove sembra che le correnti atlantiche possano persistere anche durante le festività pasquali regalando altre piogge e anche locali forti temporali.