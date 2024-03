Ultimissime NOVITA’ sui primi giorni di APRILE

Facciamo una premessa: il tempo del periodo pasquale non è ancora del tutto chiaro; sembra ormai evidente un “rinculo ad ovest” della depressione che lascerà l’Italia in una posizione labile, confinata tra maltempo e caldo anomalo. La figura di bassa pressione che verrà messa “in parcheggio” sull’Europa occidentale, potrebbe successivamente avere un guizzo verso levante, mettendo nuovamente la nostra Penisola sotto correnti occidentali umide ed instabili.

La prima mappa è molto eloquente e ci mostra la media degli scenari del modello americano valida per martedi 2 aprile:

Dicevamo di un flusso abbastanza teso di correnti occidentali umide ed instabili che potrebbe mettere il nord, gran parte del Tirreno e le aree interne sotto piogge e rovesci. A tal proposito facciamo parlare la mappa della probabilità di pioggia a scala italica imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la medesima giornata, ovvero martedì 2 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Tempo ancora compromesso con probabilità di pioggia MEDIA o addirittura ELEVATA al nord, sul Tirreno, la Sardegna occidentale, unitamente a tutte le aree interne sopravvento al flusso portante occidentale. Pioverà meno sul medio-basso Adriatico, all’estremo sud e sulla Sardegna orientale che resteranno sottovento a tale flusso.

Volgendo lo sguardo oltre, cosa potrebbe succedere? Secondo la media degli scenari del modello americano, sul Mediterraneo potrebbe rimontare un po’ di alta pressione, ma senza garantire una figura anticiclonica solida. Ecco la mappa sinottica imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per venerdi 5 aprile:

Si nota il “sollevamento” (nel senso della latitudine) delle correnti occidentali verso l’Europa nord-occidentale e l’avvento di un po’ di alta pressione sull’Italia ed il Mediterraneo, con condizioni meteorologiche relativamente più stabili e miti. Nei prossimi giorni vedremo se questa tendenza sarà confermata o smentita alla luce delle prossime emissioni dei modelli, per il momento continuate a seguirci.