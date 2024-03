L’ultima NEVE di primavera in arrivo sulle Alpi

La neve farà una nuova comparsa sulle Alpi sia martedì 26 che mercoledì 27 a quote anche basse. Nelle valli più strette infatti delle vallate occidentali potrebbe cadere sin sotto i 1000m, ma con il passare delle ore il limite si attesterà ovunque tra i 1200 e i 1500m, nelle vallate di confine con Svizzera ed Austria il limite potrebbe essere anche più alto a causa dell’influsso parzialmente favonico indotto dai venti da sud, come vediamo in questa mappa.

Farà infatti più freddo a 1500m sulla verticale della Valpadana e sulla fascia prealpina piuttosto che sul settore alpino più settentrionale:

Sono comunque attesi accumuli compresi tra i 20 e 40cm oltre i 1800m, anche superiori oltre i 2000m nel computo del doppio passaggio di martedì 26 e mercoledì 27 marzo, come vediamo dalla mappa seguente:

Però quest’ultima apparizione dell’inverno sarà stroncata nei giorni successivi da un repentino, anche se temporaneo rialzo termico, che per Pasqua porterà il limite della neve ben oltre i 2000m, mentre da Pasquetta c’è da credere in un nuovo calo del limite sin verso i 1800m, grazie all’ingresso di aria più fredda da ovest.

Per chi andrà a sciare per le feste il consiglio è di portarsi sempre su piste ad alta quota: mediamente oltre i 1800m MA di NON avventurarsi mai in attività fuori pista. In queste condizioni di innevamento instabile, basta anche il singolo passaggio di uno sciatore per correre il rischio di innescare una valanga di lastroni molto pericolosa.

Sono comunque attese nevicate particolarmente abbondanti al Sestrière, a Cervinia, Macugnaga, Tonale e finché le temperature reggeranno a Foppolo, Madonna di Campiglio, Arabba, Canazei e sui principali passi alpini posti oltre i 2000m.