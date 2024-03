Settimana di Pasqua tra DILUVI e caldo estivo: succederà di tutto!

Follia del meteo di fine marzo. Sarà una settimana meteorologicamente bizzarra. Passeremo dal maltempo per tutti, al caldo quasi estivo al centro e al sud, e ancora alla pioggia a partire dal settentrione.

Parti per le vacanze? Se scendi oltre l’Emilia avrai maggiori probabilità di trovare bel tempo, ad intervalli; se resti a nord del Po il rischio di pioggia sarà spesso alto o molto alto.



Anche il centro e il sud però sperimenteranno le loro piogge, come vediamo dalla mappa qui sotto. Due perturbazioni, una martedì 26 e una mercoledì 27, qui vediamo la prima, nel suo moto verso levante:

Poi arriverà la rimonta del promontorio anticiclonico tra giovedì 28 e sabato 30 marzo con un’ondata di caldo moderata che colpirà il centro-sud, facendo schizzare le temperature anche oltre i 25-26°C come vediamo dalla mappa qui sotto:

La parentesi calda durerà anche a Pasqua e terminerà nel corso di Pasquetta, ma il nord non se ne accorgerà, perché qui il modello americano prevede altre piogge in transito da ovest verso est, come vedete in questa mappa per Pasquetta, che coinvolge nei rovesci anche la Toscana:

Tra il pomeriggio di Pasquetta e giovedì 4 aprile gli impulsi instabili ricominceranno a sfondare da ovest e il promontorio anticiclonico verrà abbattuto. In questo modo le temperature crolleranno anche al centro e al sud e la pioggia tornerà a cadere quasi ovunque.



Ecco, ma alla fine quant’acqua arriverà? La sommatoria degli accumuli previsti preoccupa soprattutto sull’alto Piemonte (fino a 280mm), ma in genere su tutto il nord le precipitazioni risulteranno piuttosto abbondanti. Generosa anche la fenomenologia attesa lungo il Tirreno, ma intervallata dalle ampie finestre di bel tempo sopra descritte: