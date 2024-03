Cambia tutto: MALTEMPO in vista per molte regioni

Ci siamo. Dopo aver inseguito questo cambiamento su carte e modelli, ora le conferme ci giungono anche dai satelliti. Osserviamo la situazione presente in Europa questa mattina in quanto risulta molto interessante:

1 di 1 ‘

In rosso il fronte caldo, in blu il fronte freddo ed in amaranto il fronte occluso. Rispetto alla mattinata di ieri la configurazione è già completamente mutata a scala europea. Laddove era presente l’alta pressione (tra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale) si sta strutturando una complessa depressione che pone due distinti sistemi frontali: il primo si apre a compasso tra la Penisola Iberica e le Baleari, mentre il secondo è ancora in Atlantico e sta abbordando in queste ore le coste occidentali europee. Entrambi sono destinati all’Italia e la interesseranno tra martedì 26 e mercoledi 27 marzo con piogge più o meno intense e nevicate sulle Alpi.

La prima perturbazione, più debole, inizierà ad agire sul settori di ponente da questa sera. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, martedi 26 marzo:

1 di 1 ‘

La giornata odierna sarà ancora nel complesso soleggiata, anche se si assisterà ad un lento aumento della nuvolosità medio-alta tra la Sardegna e il nord-ovest. Tra la tarda serata, la notte e la prima mattinata di domani arriveranno anche le prime deboli piogge ad iniziare dal settori occidentali, ma non prima della tarda serata odierna.

Sul fronte termico, dopo la mattinata frizzante su molte aree del nord e del centro, la giornata porterà valori complessivamente miti, anche se in calo rispetto ai giorni scorsi specie al nord. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi (lunedì) pomeriggio:

1 di 1 ‘

Valori davvero esuberanti solo in Sicilia dove si toccheranno i 25° nei settori interni. Su tutte le altre regioni temperature miti, leggermente più fresche, come già accennato, sui settori del nord.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l’intera giornata di domani, martedi 26 marzo:

1 di 1 ‘

Ecco i due fronti che quasi si tamponeranno sull’Italia, anche se saranno separati da un breve intervallo dove il tempo non migliorerà, ma smetterà di piovere per alcune ore. Il secondo fronte sarà comunque più intenso e si farà sentire sull’Italia soprattutto mercoledi 27 marzo.

Quota neve nella giornata di martedi 26 marzo inizialmente oltre i 750-850 metri sull’arco alpino occidentale, 1000-1100 metri su quello centro-orientale e 1400 metri sull’Appennino settentrionale. Quota neve in generale rialzo nel pomeriggio-sera di domani e soprattutto mercoledi 27 marzo.