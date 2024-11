Focus NEVE: ecco dove ne cadrà di più sino all’alba di venerdì 22

Sta per raggiungere il settentrione il vortice depressionario che sarà responsabile di nevicate localmente anche abbondanti nel pomeriggio-sera di giovedì e successiva nottata sul settore alpino, specie su quello occidentale e segnatamente sulla Valle d’Aosta.

Le correnti da ovest, che sosterranno il passaggio del fronte collegato al vortice, premieranno infatti tutte le aree più esposte a tale flusso. A seguire alto Biellese, Ossola, Canton Ticino, Valtellina.

La neve cadrà certamente anche sulle vallate del Torinese occidentale, così come, sia pure meno abbondanti, sulle montagne del Lago Maggiore, del Lago di Como, sulle Orobie e poi sulla catena del Baldo nell’area del Garda, per continuare attenuate la loro corsa verso i Lessini, l’area dolomitica, il Cadore, Alto Adige, Carnia e Tarvisiano.

Ma la neve in pianura?

Fra il pomeriggio e la serata di giovedì potrà vedersi naturalmente sul fondovalle aostano (in città ad Aosta attesi anche 15cm di neve), sul Canavese in Piemonte, poi su Eporediese e Biellese, fiocchi (bagnati) dunque ad Ivrea, Biella e intorno a Torino.

Neve a Domodossola dal pomeriggio sino a sera.

Qualche fiocco bagnato anche a Novara, più generosi, grazie all’altezza, a Varese.

A Milano forse solo nell’hinterland occidentale qualche fiocco misto alla pioggia entro sera, pioggia mista a neve anche in Brianza (principalmente zona nord) ma con nessun accumulo al suolo.

Qualche debole nevicata mista a pioggia sembra possibile sul Vicentino, una spruzzata su Trento, Bolzano, Belluno, più difficile il coinvolgimento di altre città della pianura veneta, qualche fiocco non escluso ma difficile su Udine e Pordenone.

Qui le mappe dei modelli più ottimisti in termini di nevicate sino all’alba di venerdì 22 novembre, ecco HARMONIE:

Si nota l’avvezione calda su tutte le basse pianure e l’Appennino ligure, che impedirà la caduta di neve.

Abbondanti invece i fenomeni attesi nelle località sciistiche valdostane, da Courmayeur a Cervinia, più moderati altrove: da Macugnaga a Madesimo, da Bormio a Livigno sino a Madonna di Campiglio non si dovrebbe andare oltre i 10-15cm, anche meno sul settore dolomitico.

Qui un’altra mappa relativa al modello ECMWF:

Infine un quadro riassuntivo generale delle precipitazioni previste tra le 16 e le 21 di oggi, dove si nota la pioggia abbondante attesa sull’alta Toscana: