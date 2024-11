Meteo: NEVE a bassa quota giovedì 21, i dettagli

Un’altra perturbazione si svilupperà nel corso di questo giovedì nel Mediterraneo, pronta a sferzare tutto il centro-sud con impetuose raffiche di libeccio (ne abbiamo parlato qui).

Contemporaneamente il nord Italia sarà attraversato da un veloce fronte che arrecherà piogge e nevicate a bassa quota, le prime della stagione!

I fiocchi di neve raggiungeranno quote molto basse sul Nord-Ovest, fino a raggiungere le pianure del Piemonte occidentale e settentrionale e i fondovalle alpini/prealpini. Inizialmente la neve scenderà in montagna, ma col passare dei minuti, da giovedì pomeriggio, le temperature scenderanno drasticamente assieme alla quota neve.

Secondo il modello ECMWF, tra pomeriggio e sera la neve raggiungerà i 250-300 metri di altitudine in Piemonte. I fiocchi potranno raggiungere anche Torino, con una modesta probabilità di accumulo al suolo. Fiocchi coreografici possibili su vercellese, astigiano, novarese (con accumulo oltre i 350-450 metri). Nevicate deboli su Cuneo, per scarsità di precipitazioni.

Forti nevicate sono attese in Valle d’Aosta, con accumuli superiori ai 30 cm, specie oltre gli 800-1000 metri. Neve oltre i 300-400m anche sull’alta Lombardia e Trentino alto Adige, fin nei fondovalle alpini e in Veneto e Friuli oltre i 200 metri circa.

Un po’ meno generoso in termini di precipitazioni il modello americano GFS. Notiamo maggior presenza di neve tra giovedì sera e la notte di venerdì su monti e colline. Solo neve coreografica su Torino senza accumulo. Insomma ci sono ancora incertezze riguardo l’esatta quota neve!

Il Nord-est vedrà nevicate oltre i 300-400 metri di quota tra giovedì sera e la mattina di venerdì, mentre più in basso prevarranno pioggia o pioggia mista a neve. Discorso diverso per i fondovalle alpini, dove l’aria fredda potrà consolidarsi più facilmente fino a bassa quota.