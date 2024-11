Notte di venerdì, rischio venti da uragano!

Le prime folate impetuose di libeccio hanno sferzato il centro-sud nelle scorse ore, raggiungendo picchi esorbitanti in Appennino (anche oltre 200 km/h!). Ora ci avviamo verso una piccola pausa, in attesa di un altro peggioramento che avrà inizio giovedì sera.

Il freddo polare marittimo impatterà sulle Alpi occidentali, dando vita ad una depressione orografica tra mar Ligure e val Padana: questo vortice raggiungerà in men che non si dica un minimo di pressione di ben 990 hpa, mentre all’estremo sud si prevedono valori di pressione ben più alti, fino a 1012 hpa.

Questa enorme differenza di pressione innescherà venti tempestosi di libeccio, pronti a sferzare tutto il centro-sud con altre impetuose raffiche oltre 100 km/h.

Giovedì sera il vento di libeccio colpirà Toscana, Liguria orientale, Appennino emiliano-romagnolo, Romagna, Marche, Umbria: già in questo frangente potremo superare i 100 km/h nei momenti di raffica.

Apice d’intensità atteso nella notte di venerdì. In viola sono evidenziate le raffiche previste superiori ai 120 km/h, ovvero venti da uragano. Toscana, Romagna, Marche e Umbria settentrionale saranno i settori più colpiti. Non escludiamo, anche in questa circostanza, raffiche di vento superiori ai 170-190 km/h in montagna, lungo l’Appennino.

Col passare delle ore il forte vento transiterà anche sul resto del centro e del sud, scatenando raffiche tra i 60 e 100 km/h.