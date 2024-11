Meteo: freddo, maltempo e vento forte, poi altro ribaltone

Il primo assaggio dei forti venti di libeccio è arrivato nelle scorse ore sul centro Italia, tanto che in alcune località dell’Appennino il vento ha clamorosamente superato i 200 km/h di raffica. Dopo una breve pausa tra domani mattina e pomeriggio, si prospetta un nuovo severo peggioramento su tutta Italia, con l’arrivo di nuove impetuose raffiche di vento.

La massa d’aria fredda darà vita ad una nuova depressione nel corso di giovedì, la quale a sua volta innescherà precipitazioni sul Nordovest e l’arco alpino: il calo termico sarà improvviso su tutta la Val Padana, tanto da permettere l’arrivo della neve a bassa quota in Piemonte e fin nei fondovalle alpini e prealpini. I fiocchi potrebbero raggiungere anche Torino, con possibilità d’accumulo. La quota neve si spingerà fin sui 250-300 metri in Piemonte, fino a 400 metri in Lombardia, Trentino alto Adige.

Da giovedì sera arriveranno anche violenti venti di libeccio sul centro Italia, i quali persisteranno per l’intera giornata di venerdì sul centro-sud.

Da sabato rapido miglioramento del tempo e perentoria ripresa dell’anticiclone africano su tutta Italia:

Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi sette giorni:

Giovedì 21 Novembre: nevicate in arrivo sul Nordovest fino in bassa collina. Possibili fiocchi anche su Torino. Venti tempestosi al centro Italia dalla sera, rischio raffiche oltre 100 km/h in Toscana e lungo l’Appennino.

Venerdì 22 Novembre: migliora al Nordovest, residui fenomeni al Nordest. Piogge e venti di burrasca al centro e al sud, temperature in graduale calo.

Sabato 23 Novembre: generalmente stabile, rari fenomeni al sud. Si attenua il forte vento, temperature in netto calo.

Domenica 24 Novembre: stabile eccetto nubi in arrivo sul mar Ligure, con qualche piovasco. Tornano le nebbie al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 25 Novembre: generalmente stabile, eccetto nubi al nord e qualche piovasco sul nord-ovest. Nebbie in Val Padana.

Martedì 26 Novembre: tante nubi al nord e sul lato tirrenico, occasionali piovaschi tra Liguria, Toscana, Lazio. Temperature in lieve aumento.

Tutta la pioggia prevista fino al 26 Novembre:

Mercoledì 27 Novembre: piogge sparse lungo le regioni tirreniche, più asciutto altrove. Temperature stazionarie.

