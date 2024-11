Dalla TEMPESTA al FREDDO passando per la NEVE: le regioni coinvolte

Ci siamo. Tra qualche ora prenderà avvio la fase più turbolenta e perturbata di questa settimana che sarà seguita da un calo della temperatura abbastanza consistente da nord a sud. La nuova perturbazione in arrivo, oltre che per la neve sulle Alpi, si distinguerà per il vento molto forte e le mareggiate che squasseranno gran parte del litorale ligure e tirrenico tra la prossima notte e la mattinata di domani.

Andiamo a vedere il nuovo elemento perturbato tramite l’ultima immagine satellitare disponibile:

La prima perturbazione sta lasciando in queste ore le regioni meridionali, mentre il nostro sguardo punta a nord-ovest in prossimità delle Isole Britanniche; si nota la traccia della seconda e più intensa perturbazione che nelle prossime ore macinerà chilometri molto velocemente verso sud est, addossandosi alle Alpi occidentali nel primo pomeriggio odierno.

Vediamo quindi gli effetti che avrà questo fronte, che in Italia agirà segnatamente tra il tardo pomeriggio, la sera, la notte odierni e la giornata di domani, venerdi 22 novembre; iniziamo con le precipitazioni attese fino alla mezzanotte prossima sul nostro Paese:

La perturbazione non avrà penetrazione e non sarà supportata da una saccatura strutturata. Di conseguenza i suoi effetti saranno pesantemente viziati dall’orografia. NEVE ABBONDANTE sul Val d’Aosta, Alpi occidentali ed alto Piemonte; possibili sconfinamenti delle nevicate sulle pianure adiacenti del Piemonte, Torino compresa. Sul resto del nord ombra pluviometrica fatta eccezione per il Friuli, le Alpi orientali e l’Appenino Emiliano dove interverranno rovesci e vento forte. TEMPESTA di LIBECCIO in serata sul Mar Ligure con mareggiate sui lidi prospicienti e sull’alta Toscana.

Al centro interverranno ROVESCI tra pomeriggio e sera sulla Toscana, l’Appennino settentrionale fino all’Umbria accompagnati da venti molti forti occidentali. Possibile qualche piovasco in serata anche al sud, specie su Campania, ovest Calabria e Sicilia settentrionale.

Questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Temperature in calo rispetto a ieri al nord e al centro. Sulle pianure del nord non si dovrebbero superare i 7-8°. Più mite invece il clima al sud e sulle Isole con punte di 20-21°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domani, venerdi 22 novembre:

Migliora al nord stante la presenza di venti di caduta dalle Alpi. Residue nevicate in Val d’Aosta, ma in attenuazione. Rovesci e qualche temporale soprattutto nelle aree interne del centro e del meridione con quota neve in calo sull’Appennino centrale fino a 1400-1500 metri. Ancora venti forti ovunque, in rotazione graduale a nord-ovest su tutta l’Italia, mari ancora in cattive condizioni. Temperature in calo ovunque, specie al centro e al meridione.