ARIA ARTICA in arrivo in Italia a fine novembre: c’è una conferma

La situazione per fine novembre ed inizio dicembre sembrava avviata verso un dominio di miti correnti occidentali sul centro Europa con marginale coinvolgimento dell’Italia, interessata spesso da un campo di alta pressione e dunque con prevalenza di sole (e di nebbie in pianura).



Invece il modello ECMWF e sotto traccia anche altri modelli, ipotizzano uno scenario molto diverso. In pratica l’anticiclone andrebbe a spingersi verso il nord del Continente e aria fredda di origine artica continentale finirebbe per muoversi con moto retrogrado verso il nostro Paese, favorendo una marcata flessione delle temperature e una possibile interazione con una depressione mediterranea, con conseguenze anche nevose.

Qui lo schema barico del modello previsto tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre:

Ed ecco la situazione a livello termico a 1500m (stante la distanza temporale non prendete queste mappe alla lettera):

Attendibilità? 35-40% in rialzo rispetto alle precedenti emissioni. Il modello GFS prevede qualcosa di simile, nel senso che fiuta anch’esso un movimento verso nord dell’anticiclone per la fine di novembre, con tempo ventoso, abbastanza freddo e spesso perturbato su mezza Italia:

E’ un segnale che l’andamento del tempo tra fine novembre ed inizio dicembre potrebbe non essere così dimesso e spento, ma ravvivato dall’inserimento di correnti fredde, sia da nord che da est. Seguite però tutti gli aggiornamenti.