Le previsioni meteo per DICEMBRE: prime ipotesi

Prima di entrare nel vivo della nostra analisi riguardante il mese di dicembre, facciamo una doverosa premessa: si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Ecco la tendenza meteo estrapolata dal centro di calcolo ECMWF per il mese di dicembre. Iniziamo dalle ANOMALIE TERMICHE attese sul nostro Continente:

Secondo il modello in questione, sull’Italia (cerchiata in giallo) si prevede un sopra media termico compreso tra 1 ed 1.5°. Anomalie al rialzo più importanti sembrano probabili sui Paesi dell’Europa nord orientale e sulla vicina Russia dove gli esuberi potrebbero raggiungere i 4°.

Passiamo adesso alle ANOMALIE PRECIPITATIVE sul Continente inerenti sempre al mese di dicembre:

A scala italica, il modello europeo ECMWF non prevede scarti eccessivi rispetto alla media pluviometrica del periodo. Si nota comunque un lieve sotto media pluviometrico su alcuni settori del nord che si contrappone ad un lieve esubero presente sul medio-basso Tirreno; per il resto piogge attorno alla norma, così come su gran parte del Continente ad eccezione della Scandinavia e della Scozia dove potrebbe piovere più del normale.