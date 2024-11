ALTA PRESSIONE con molte INSIDIE: lo scenario più probabile a fine mese

Le ultime battute di novembre e dell’autunno meteorologico ci proporranno una situazione di maggiore stabilità in Italia, stante l’insediamento di un’area anticiclonica tra il Mediterraneo e l’Europa centrale. Dalle analisi oggi in nostro possesso non sembra però trattarsi di una figura stabilizzante molto solida; vi saranno infatti alcuni disturbi che si manifesteranno con maggiore decisione nei primi giorni di dicembre.

La prima mappa è la media degli scenari del modello GFS valida per venerdi 29 novembre:

Notiamo una vasta depressione in Atlantico alla quale farà da contro altare una zona anticiclonica tra il Mediterraneo e l’Europa centrale. Una situazione del genere imporrà un regime meteorologico abbastanza stabile anche se con qualche disturbo che potrebbe interessare il centro e il meridione.

Volgendo lo sguardo avanti, ecco cosa potrebbe succedere in Europa nella giornata di lunedi 2 dicembre:

Notiamo un’alta pressione tutt’altro che in forma…anzi, la media degli scenari del modello GFS, secondo l’aggiornamento attuale, mostra una blanda depressione in sede mediterranea a sancire un tempo tutt’altro che stabile sul Bel Paese. A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata in parola, ovvero lunedi 2 dicembre: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Molte regioni saranno alle prese con una probabilità MEDIA di veder piovere, a testimonianza di una situazione poco incline alla stabilità, che andrà ovviamente seguita nei prossimi giorni alla luce delle successive emissioni dei modelli.