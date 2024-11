Meteo: ultimo ruggito di Novembre, pioggia, vento e neve ai saluti?

Il maltempo sta entrando nel vivo, tramite una potente depressione che scatenerà forti venti di libeccio su tutto il centro-sud tra stasera e domani. Il centro Italia dovrà fare i conti con tempestosi venti da sud-ovest, specie su Toscana, Appennino romagnolo, Marche e Umbria: qui si prevedono raffiche oltre 120 km/h!

Intanto la neve scende rapidamente di quota al Nord-ovest, tanto da sfiorare i 250 metri di altitudine sul torinese. Nevica intensamente su Aosta. Il freddo si farà senz’altro sentire su tutto il Nord, mentre sul resto d’Italia il libeccio porterà ancora aria tiepida fino a domani.

A partire da sabato il miglioramento sarà netto e totale: l’anticiclone spazzerà via il maltempo e placherà del tutto il vento. Farà un po’ più freddo, soprattutto sabato, ma successivamente le temperature si riprenderanno su tutto lo Stivale.

L’anticiclone ci farà compagnia, probabilmente, fino al termine di Novembre. Insomma non ci sarà spazio per altre perturbazioni degne di nota o ondate di freddo. Torneranno le nubi basse, le nebbie (al nord in particolare) ed anche temperature più gradevoli laddove splenderà il Sole.

Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi sette giorni:

Venerdì 22 Novembre: migliora velocemente al Nordovest, residue piogge al Nordest. Maltempo in transito su centro e sud, con burrascosi venti di libeccio e ponente. Picco del vento nella notte al centro Italia, con raffiche oltre 120 km/h.

Sabato 23 Novembre: generalmente stabile, rari fenomeni al sud. Si attenua il forte vento, temperature in netto calo.

Domenica 24 Novembre: nubi in aumento sull’alto Tirreno e al nord, piovaschi su Liguria orientale e alta Toscana. Tornano le nebbie in val Padana.

Lunedì 25 Novembre: alta pressione su mezza Europa, tante nubi basse al nord e lato tirrenico, con piovaschi su Liguria e Toscana. Nebbie al nord.

Martedì 26 Novembre: tante nubi al nord e sul lato tirrenico, occasionali piovaschi tra Liguria, Toscana, Lazio. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 27 Novembre: tante nubi basse sulle regioni tirreniche e al nord, tempo uggioso. Temperature in aumento.

Tutta la pioggia prevista fino al 27 Novembre:

Giovedì 28 Novembre: poche variazioni, rischio pioviggini su Liguria, Toscana, Calabria.

