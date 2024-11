Meteo: alta pressione e bel tempo la prossima settimana? Ecco dove pioverà

L’alta pressione è destinata ad inglobare tutta Italia a partire dal week-end, riuscendo a spazzar via in men che non si dica l’ondata di maltempo in atto in queste ore. Da sabato, infatti, i venti si placheranno quasi del tutto e i cieli si faranno sereni su gran parte dello Stivale.

Ma l’anticiclone non porterà solo bel tempo! Da domenica, infatti. le nubi basse e le nebbie riprenderanno vita sul mar Tirreno e in Val Padana, lasciando spazio addirittura a piogge deboli o moderate. Questi fenomeni saranno presenti principalmente sul lato tirrenico nel corso della prossima settimana, rendendo il tempo grigio e uggioso.

Insomma, non splenderà il Sole in ogni angolo d’Italia durante la prossima settimana, nonostante la presenza dell’anticiclone. Anzi, proprio la forte stabilità permetterà la formazione di tantissime nubi in mare, derivanti dalla condensazione notturna. L’eccesso di umidità si mostrerà palesemente a ridosso di colline e montagne, dove sono previste piogge fin troppo persistenti di debole o moderata entità.

Nel corso di martedì 26 si prevedono piogge soprattutto su Liguria orientale e alta Toscana. Qualche pioggia anche in Romagna e bassa Calabria.

Discorso analogo anche nella giornata di mercoledì 27, con Liguria e Toscana in pole position per le precipitazioni più persistenti. Altrove avremo prevalenza di cieli poco nuvolosi o nuvolosi, specie al nord dove domineranno le nebbie.

Con buona probabilità queste condizioni di “stabilità” persisteranno per quasi tutta la prossima settimana. Non si prevedono nuove perturbazioni degne di nota fino al termine di Novembre.