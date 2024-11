Il MALTEMPO corre sull’Italia, inseguito dal FREDDO

Come era nelle attese, la perturbazione giunta ieri pomeriggio al nord ha dato luogo ad abbondanti nevicate in Val d’Aosta e su tutto il comparto delle Alpi occidentali. La neve si è spinta fino alle pianure del Canavese e del Torinese arrivando ad interessare anche la città di Milano. Sul resto d’Italia molto vento, mareggiate e rovesci solo nelle aree esposte al flusso occidentale, altrove non ci sono stati fenomeni.

Vediamo dove si trova attualmente la perturbazione attraverso l’ultima immagine satellitare:

Il sistema frontale si estende con il suo ramo freddo sulle regioni centrali. E’ seguito da aria fredda che tra oggi e domani mattina farà calare le temperature su tutta l’Italia e porterà altri venti di caduta dalle Alpi verso la Valpadana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di oggi, venerdi 22 novembre:

Al nord ultime nevicate in Val d’Aosta, ma la situazione tenderà a migliorare; sul resto del settentrione soleggiato e ventoso per venti di caduta dalle Alpi. Tempo instabile invece al centro e al sud specie nelle aree interne dove avremo i rovesci più intensi. In ombra pluviometrica il Molise, il sud dell’Abruzzo, la Puglia, il settore ionico e il sud della Sicilia. Piovaschi anche tra Sardegna e Corsica. Quota neve in calo sull’Appennino centrale fino a 1400-1500 metri. Venti forti in orientamento da nord-ovest con mareggiate lungo le coste esposte.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio, venerdi 22 novembre:

Temperature abbastanza basse al nord e nelle aree interne del centro, spesso sotto i 10°. Clima ancora molto mite solo all’estremo sud con punte di 22° in Sicilia.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di sabato 23 novembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Al mattino ultimi addensamenti al sud in via di attenuazione, per il resto soleggiato. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità al nord, ma senza precipitazioni. Freddo al mattino con gelate, vento e mare in attenuazione.