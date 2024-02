Finale di stagione con colpo di coda invernale: è tutto vero! Pioggia, freddo e neve in arrivo

Colpo di coda invernale confermato: pioggia, freddo e neve in arrivo a più riprese dalla serata del 22 febbraio. C’è ancora qualche piccola incertezza sull’entità dei passaggi perturbati nelle mappe del tempo, ma l’impianto barico perturbato è assolutamente confermato.

Cominciamo proprio dalla notte tra giovedì 22 e venerdì 23 quando ci troveremo di fronte al primo affondo:

Qui avremo piogge tra nord e centro, specie versante tirrenico e nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1400m.

Nel fine settimana si assisterà al transito di impulsi minori in un contesto di generale variabilità associato a rovesci alternati a brevi schiarite, con temperature in diminuzione e qualche nevicata sulle Alpi e in Appennino oltre i 1000m.

Il secondo guasto arriverà lunedì 26 e risulterà più incisivo e a carattere freddo con fiocchi sino a quote molto basse tra Piemonte, Lombardia, fondovalle alpini, a quote medie in Appennino:

La depressione potrebbe poi spingersi ulteriormente verso sud, condizionando il tempo di tutto il Paese e portando ulteriori precipitazioni, nevose lungo la dorsale appenninica oltre gli 800m, ma localmente sino in collina. Siamo ormai entrati nella stagione dei rovesci temporaleschi di tipo nevoso anche con temperature superiori allo zero di alcuni gradi, dunque teniamone conto:

Altri modelli concordano con questa linea previsionale, alcuni altri vedono tutto leggermente spostato verso est, ma la maggioranza al momento “legge” il peggioramento centrato proprio sul nostro Paese, come si nota qui sotto:

Una simile congiuntura barica sottende un’anomalia pressoria a 5500m davvero notevole, la vediamo qui:

Così come a livello termico, per la prima volta dopo parecchie settimane si scenderà leggermente al di sotto della media a 1500m: