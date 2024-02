L’alta pressione si attenua progressivamente: prime note di MALTEMPO su alcune regioni

Dopo un fine settimana primaverile, l’alta pressione tenderà progressivamente ad attenuarsi nei prossimi giorni. In una prima fase scoprirà il suo fianco orientale, mentre nella seconda parte della settimana verrà infilata da una perturbazione che determinerà un generale peggioramento del tempo ad iniziare dal settentrione.

Ecco l’immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa di questa mattina:

La parte meno consistente della perturbazione è già sull’Italia, ma è formata da nuvolosità in prevalenza medio-alta. La parte più attiva i sta addossando in questo momento alle Alpi e determina qualche nevicata sui rilievi di confine oltre i 1500-1600 metri.

Tra oggi e domani questa perturbazione formerà una blanda depressione che interesserà parte delle regioni centrali e il meridione con alcuni rovesci ed un moderato calo termico. Più marginale l’interessamento del resto d’Italia.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 20 febbraio:

Su tutte le regioni avremo condizioni di variabilità. Possibilità di piovaschi o rovesci sul medio Adriatico e al meridione soprattutto nel pomeriggio, accompagnati da un debole calo termico. Sempre nel pomeriggio è probabile qualche piovasco in ingresso da est in Valpadana, per il resto tempo asciutto.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese questo pomeriggio in Italia:

Clima molto mite al nord-ovest, al meridione e sulle Isole con punte di 19-20°. Più fresco invece sul medio Adriatico e nelle aree interne del centro.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, martedi 20 febbraio:

Il tempo peggiore lo ritroveremo tra la Calabria, la Sicilia, la Lucania e la Puglia dove saranno possibili rovesci e qualche temporale. Piovaschi anche sul medio Adriatico, sulla Sardegna ed in misura minore in Valpadana, per il resto tempo asciutto. Lieve calo termico ovunque.