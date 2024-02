Tra giovedi e venerdi MALTEMPO con PIOGGIA e NEVE in Italia, vediamo le aree coinvolte

L’alta pressione leverà finalmente le tende dell’Italia nel corso di questa settimana. Una prima debole perturbazione sta entrando da nord in queste ore e darà origine a rovesci e qualche temporale su parte del centro e al meridione tra oggi e domani. Mercoledì avremo una tregua in attesa di una nuova e più intensa perturbazione che dispenserà pioggia e neve sull’Italia tra giovedi 22 e venerdi 23 febbraio.

La prima mappa mostra la situazione sinottica a scala italica valida per la serata di giovedi 22 febbraio:

1 di 1 ‘

L’alta pressione verrà distrutta dalla propaggine meridionale di una vasta depressione centrata sull’Islanda. In evidenza la perturbazione in procinto di interessare l’Italia con molte precipitazioni soprattutto nella giornata di venerdì 23 febbraio.

La seconda mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di giovedi 22 febbraio; verremo interessati dalla parte più avanzata del fronte medesimo.

1 di 1 ‘

Rovesci su Liguria, alta Toscana, fascia prealpina in genere con quota neve attorno a 1100-1300 metri. Piogge più deboli in pianura con assenza di fenomeni sul basso Piemonte e la Romagna. Qualche piovasco non si esclude anche lungo le regioni centrali tirreniche, per il resto nubi sparse e basso rischio di pioggia. Clima abbastanza mite stante l’attivazione delle correnti di Libeccio; le temperature caleranno comunque al nord sotto le precipitazioni più intense.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdi 23 febbraio:

1 di 1 ‘

Piogge su tutto il nord eccetto Piemonte e Romagna. Quota neve in calo sulle Alpi fino a 800-1000 metri. Maltempo anche al centro e sulla Campania con rovesci intensi specie sul Tirreno e nelle aree interne con quota neve oltre i 1500 metri. Piovaschi anche su Sardegna e Sicilia; più sporadici i fenomeni sul medio-basso Adriatico e sul restante meridione. Venti forti sud-occidentali e mari in condizioni non ottimali.