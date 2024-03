Effimero ritorno dell’anticiclone dopo le feste, ma il maltempo rimarrà in agguato

Il tempo dovrebbe rimettersi al bello su tutta la Penisola da venerdì 5 aprile e sin verso mercoledì 10 aprile. La rimonta dell’anticiclone subtropicale dovrebbe risultare temporanea, anche se in grado di regalare giornate finalmente soleggiate e tranquille dalle Alpi alla Sicilia, con temperature anche al di sopra dei 20°C.

La fase anticiclonica dovrebbe essere seguita da un nuovo inserimento delle correnti perturbate atlantiche lungo il suo bordo settentrionale con passaggio di impulsi instabili a partire dal nord Italia, ma con progressivo coinvolgimento anche del centro e marginalmente anche del sud:

In questo modo le temperature tornerebbero ad abbassarsi, specie al nord con precipitazioni frequenti come vediamo rappresentate in questa mappa:

Le prospettive successive, così come accennato già in questo articolo, METEO APRILE: tra passaggi piovosi e rimonte anticiclone africane – MeteoLive.it non vedono un ritorno dell’anticiclone, anzi un ulteriore abbassamento del flusso zonale atlantico con reiterati passaggi instabili sulla Penisola, a conferma di una primavera “vecchio stile”.

Sarà vero? Al momento questa previsione ha un’attendibilità del 55%: