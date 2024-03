PASQUA assediata da FORTE MALTEMPO e CALDO ANOMALO

Il periodo pasquale sarà contrassegnato da forti correnti meridionali sull’Italia che scaturiranno dalla contemporanea presenza di una vasta depressione sull’ovest del Continente ed un caldo anticiclone che si schiererà più ad est. La nostra Penisola risulta molto estesa in latitudine e sarà influenzata da entrambe le circolazioni con tempo molto diverso tra nord e sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di PASQUA.

1 di 1 ‘

Al nord si farà sotto una vasta ed intensa perturbazione che determinerà tempo nel complesso perturbato con piogge e rovesci sparsi. La neve riguarderà solo i settori alpini, ma a quote elevate. Fenomeni particolarmente intensi sono attesi tra bassa Val d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria centro-occidentale; fenomeni invece meno probabili sull’Emilia Romagna. Tra il tardo pomeriggio e la serata qualche rovescio si spingerà anche sull’alto versante tirrenico, in modo particolare sulla Toscana ed i settori interni.

Al sud e sulle Isole invece le forti correnti di Scirocco determineranno un caldo anomalo completamente fuori stagione. Ecco le temperature attese al meridione alle ore 14 di Pasqua:

1 di 1 ‘

Punte di 31° sono attese sulla Sicilia orientale, 29° sul Tavoliere delle Puglie, 28° in Calabria, 27° sulla Lucania e 26° sulla Sardegna.

Passiamo ora alla giornata di PASQUETTA. Questo il dettaglio delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata in parola:

1 di 1 ‘

Piogge e rovesci praticamente su tutto il centro-nord, ma in misura maggiore al nord-est e nelle aree interne dell’Italia centrale. Un miglioramento andrà invece in scena al nord-ovest tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Le precipitazioni arriveranno in serata fino alla Campania, mentre il restante meridione seguiterà ad avere caldo anomalo.

Ecco infatti le temperature attese al meridione alle ore 14 di Pasquetta:

1 di 1 ‘

La Sicilia orientale sperimenteranno 33°! 30° sulla Calabria Ionica, 28-29° tra Lucania e Puglia.