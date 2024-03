Monta il CALDO ANOMALO al sud, rischio MALTEMPO al nord

La corrente tesa da ovest che fino a ieri dominava la scena meteorologica italica, tenderà vistosamente ad ondulare nelle prossime ore. Parte del centro e del meridione verranno inglobate da una zona di alta pressione di matrice africana, mentre il nord resterà esposto alle correnti umide meridionali ed avrà delle piogge. Vediamo tutto dall’ultima immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Si nota molto bene il respiro caldo che sta interessando il meridione e parte del centro, sotto le spoglie di un mite vento di Scirocco. Il nord, specie il nord-ovest, si trova invece esposto ad annuvolamenti e piogge che si faranno più intense proprio nel periodo pasquale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, sabato 30 marzo:

Rovesci sparsi al nord-ovest, specie tra alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria centro-occidentale. Tra il pomeriggio e la serata i fenomeni si attenueranno parzialmente soprattutto sulla Liguria. Sul resto d’Italia tempo soleggiato o solcato da nuvolosità medio-alta senza conseguenze. Forte Scirocco specie sul Tirreno.

Quadro termico praticamente estivo su alcune aree del centro e del sud, mentre al nord-ovest sarà inverno. Ecco i valori previsti alle 14 di oggi pomeriggio:

Sul nord-ovest non si supereranno i 10°, ma guardate cosa accadrà sul resto d’Italia: punte di 27°su Sicilia, Puglia e Molise, 26° in Sardegna, ma molte regioni valicheranno in scioltezza i 20°.

Infine, diamo un’occhiata al tempo di domani, sabato 30 marzo, Vigilia di Pasqua:

Al mattino avremo una pausa anche al nord con piogge sporadiche solo sull’alto Piemonte. Tra il pomeriggio e la serata nuovo peggioramento ad iniziare da ovest con rovesci che in serata si estenderanno anche alla Toscana. Sul resto d’Italia nessun cambiamento con cielo velato-lattiginoso e temperature di molto superiori alle medie del periodo.