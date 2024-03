METEO APRILE: tra passaggi piovosi e rimonte anticiclone africane

La legge della persistenza in meteorologia è una delle più importanti e dice che: “se si è instaurato un trend, questo tenderà a reiterarsi per parecchio tempo, sino a quando non interverrà una severa rivoluzione dello schema barico”.

Tradotto: se a comandare c’è l’Atlantico con le sue perturbazioni, cioè con le correnti che giungono da ovest, questo sarà il tempo che ci porteremo dietro per parecchio. Se questa azione al centro ma soprattutto al sud viene disturbata in modo più o meno importante dalla parziale risalita dell’anticiclone africano, state pur certi che su queste aree pioverà di meno o non pioverà affatto.

E’ quello che ci attendiamo per il mese di aprile.

E lo vediamo anche dalle mappe bariche che ci propone il modello americano, la prima è prevista per l’inizio del mese ed evidenzia proprio questo treno di correnti mediamente perturbato da ovest che dispensa a tratti piogge al nord e su parte del centro:

Tra il 5 e il 10 aprile è probabile che intervenga una temporanea rimonta anticiclonica subtropicale con conseguenze di soleggiamento generoso e temperature oltre la media:

Nella seconda decade nuova offensiva delle correnti da ovest, più limitata al nord, dove comunque dovrebbe tornare la pioggia, marginale il coinvolgimento del centro, nullo del sud:

Chiaro che in un contesto simile le temperature risulterebbero spesso oltre la media al sud, in parte al centro, mentre si manterrebbero nell’ambito della media al settentrione. Da notare la totale incapacità delle correnti di disporsi da nord, così come è spesso accaduto in passato durante il mese di aprile, con ritorni di freddo e persino della neve a quote basse.

Vediamo anche il quadro precipitativo riassuntivo previsto (a grandi linee) sull’Europa sino al 20 aprile:

Si evince come al settentrione le piogge non mancheranno e il parziale coinvolgimento delle regioni centrali, scarsi i fenomeni invece al sud.