Meteo PASQUA-ultimissime, come sarà il tempo?

Le mappe di oggi confermano in sostanza ciò che abbiamo ribadito più volte nei giorni scorsi: sarà una Pasqua tra caldo anomalo e maltempo sulla nostra Penisola. Questa dicotomia climatica sarà presente anche durante la Vigilia.

Il temporaneo aumento della pressione che si ergerà ad est dell’Italia nulla potrà contro due distinte perturbazioni che rovineranno il tempo pasquale al nord e su parte delle regioni centrali. Al meridione avremo invece un tempo tutto diverso con anche occasione per caldo anomalo su diverse regioni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di sabato 30 marzo, Vigilia di Pasqua:

Una prima perturbazione sfilerà da ovest verso est sulle regioni settentrionali e parte della Toscana con piogge e rovesci sparsi. I fenomeni saranno meno probabili sull’Emilia Romagna. La neve cadrà solo sulle Alpi ed a quote piuttosto elevate. Sul resto d’Italia avremo tempo buono a parte la presenza di nubi alte o velature che renderanno il cielo lattiginoso in un contesto termico fortemente superiore ai valori normali.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di PASQUA:

Ad eccezione dell’Emilia Romagna che avrà un tempo più asciutto, il resto del settentrione si troverà tra le grinfie di una seconda e più intensa perturbazione che porterà piogge e rovesci anche piuttosto intensi specie al nord-ovest. La neve riguarderà le Alpi, ma a quote elevate. Nubi e qualche piovasco interverranno anche sull’alta Toscana, mentre il resto d’Italia sarà ancora in compagnia di un caldo sole, un po’ velato da nubi alte o sabbia in sospensione.

Infine, meritano ampia menzione le temperature previste al meridione nelle ore centrali della giornata di Pasqua, anche se alla Vigilia la situazione non sarà molto diversa.

La mappa parla da sola: valori completamente assurdi per la fine di marzo. Notiamo punte di 31° sulla Sicilia orientale e 30° tra il Molise e la Puglia Garganica, ma molte regioni valicheranno agevolmente i 25°.