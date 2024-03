Ultimissime METEO PASQUA: nord sfortunato, gli altri sorridono ma…

Il tempo migliore delle feste lo ritroveremo al centro-sud, ma attenzione all’instabilità di Pasquetta. Il nord sarà più bersagliato dall’instabilità, anche se non mancherà qualche bella schiarita.

Nel dettaglio sabato 30 marzo al nord transiteranno dei rovesci a sfondo temporalesco tra il tardo pomeriggio e la serata, che trasleranno da ovest verso est. Al centro e al sud tempo soleggiato e caldo con punte anche estive su Sicilia, Puglia e Sardegna interna.



Domenica 31 marzo, Pasqua: gli ultimi aggiornamenti vedono al nord e sulla Toscana un contesto variabile/instabile con schiarite anche ampie ma rimarrà sempre alto il rischio di acquazzoni improvvisi, specie nelle ore pomeridiane e a ridosso delle montagne. Sempre bello e caldo il tempo sul resto del centro e al sud con clima quasi estivo nelle ore pomeridiane.

PASQUETTA: un altro impulso instabile transiterà tra nord e centro, Sardegna compresa nella giornata di Lunedì di Pasquetta, associato a rovesci e temporali sparsi, in movimento da sud ovest verso nord-est, come si vede nella mappa seguente, con associato un certo calo termico, ancora tempo soleggiato e caldo al sud ma con temperature in calo entro sera a causa della rotazione dei venti da ovest. Dal pomeriggio migliora sul settore nord-occidentale, mentre i rovesci potranno spingersi sin sulla Campania e sul Molise: