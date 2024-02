Dal 23 febbraio tornano PIOGGIA, NEVE e anche il FREDDO

Appendice invernale da venerdì 23 febbraio, un po’ edulcorata magari, ma pur sempre caratterizzata da tempo perturbato con pioggia, neve in montagna e anche un po’ di freddo. In questi tempi di magra bisognerà accontentarsi, anzi è già tanto che la stagione finisca in modo quasi normale.

Partiamo allora dalla media degli scenari del modello americano che ci conferma questa frenata e l’affondo verso sud delle correnti perturbate atlantiche. A seguire una serie di mappe che mettono in evidenza questi affondi perturbati accompagnati dai loro fronti e da temperature decisamente più basse, che porteranno la neve (a tratti) a scendere anche sotto i 1000m sui rilievi, specie sulle Alpi:

Quanto potrebbe insistere questa fase perturbata? Quando una famiglia di cicloni si mette in moto in questo modo guadagnando spazio in latitudine, è assai probabile che insista sino alla fine del mese, dunque per almeno una settimana:

Ma siamo così sicuri? La certezza ovviamente non c’è ma l’attendibilità si attesta attorno al 60% che, considerato l’intervallo temporale ancora ampio, è relativamente alto. Vediamo la sommatoria dei fenomeni prevista dal modello americano entro la fine del mese: si notano accumuli molto rilevanti sull’Italia centrale, soprattutto sul Lazio con ben 200mm all’interno, ma le precipitazioni sono ben distribuite su gran parte del territorio e c’è da credere che in parte cadranno sottoforma di neve sul settore alpino ma anche appenninico: