L’alta pressione dice NO al freddo ed alle precipitazioni, ma quando cambierà la situazione?

L’alta pressione questa mattina non si fa sorprendere da quello che resta di una perturbazione che lentamente si infrange contro il muro invalicabile della stabilità. Servirà ben altro per mettere in crisi il gobbone anticiclonico che al netto di qualche disturbo, è previsto rimanere ben saldo sull’Italia fino a metà della settimana prossima.

Ecco l’immagine in movimento che mostra l’evoluzione del tempo a scala europea questa mattina:

Dicevamo di una perturbazione che si sta infrangendo contro il muro dell’alta pressione. Un po’ di nuvolosità medio-alta è presente questa mattina al nord e sui versanti occidentali, ma non sono segnalate piogge. Non mancano banchi di nebbia soprattutto sulla Val Padana orientale.

La situazione resterà stabile per tutto il fine settimana in attesa di un modesto disturbo che potrebbe interessare l’Italia tra lunedi 19 e martedi 20 febbraio.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 16 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Un corredo di nubi medio-alte interesserà gran parte d’Italia, specie il nord e le regioni tirreniche. Il sole potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato. Banchi di nebbia sulla Pianura Padana orientale, in temporaneo dissolvimento in giornata.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori ancora molto miti e superiori alla media del periodo. Segnaliamo punte di 21° in Sardegna e 18-19° al sud.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 17 febbraio, sempre tra le 9 e le 16:

Nubi sparse in prossimità delle Isole e banchi di nebbia o nubi basse sull’alto e medio Adriatico, per il resto tempo stabile a parte nubi sulle Alpi senza conseguenze. Clima sempre mite.