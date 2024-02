L’inverno rimanda la chiusura per ferie

Le mappe di questa sera inducono ad un certo ottimismo: la dura lotta tra l’anticiclone e le grandi depressioni atlantiche sembra stasera strizzare l’occhio al maltempo e a temperature più consone al periodo che stiamo vivendo.

L’inverno dunque rimanda la chiusura per ferie e prova a concentrarsi sul finale di stagione per dare almeno un segnale di vita con qualche precipitazione nevosa in montagna, un po’ di freddo e piogge su pianure e costa.

La fase saliente dovrebbe viversi tra venerdì 23 e la fine del mese, come vediamo da questa sequenza di mappe, la prima è relativa al nord emisfero ed evidenzia l’affondo perturbato molto marcato sin nel cuore del Mediterraneo, ma anche le altre solo sulla stessa falsariga:

Qui sopra si nota il passaggio di diversi impulsi perturbati in seno a quella famiglia di cicloni che vediamo sul nord Europa, che introdurranno anche aria polare marittima sin sull’Italia, riportando le temperature finalmente nell’ambito delle medie.

Qui sotto invece vediamo una mappa del modello giapponese che conferma che l’anticiclone uscirebbe sconfitto da questa serie di affondi:

E la media degli scenari cosa dice? Dice che siamo ancora in bilico con la previsione ma che qualche passo avanti è stato di nuovo fatto verso il maltempo (che poi maltempo non è), ecco la mappa prevista dal modello americano per venerdì 23 febbraio: