Tra lunedi e martedi prime CREPE nell’alta pressione; MALTEMPO su…

Qualcosa inizia a muoversi sul fronte dello “smantellamento” dell’alta pressione che opprime la nostra Penisola da giorni. Non sarà una cosa immediata in quanto la struttura stabilizzante ci terrà compagnia per tutto il fine settimana.

Nei primi giorni della settimana prossima avremo le prime crepe nel tessuto stabilizzante con un peggioramento che riguarderà segnatamente le regioni meridionali e parte di quelle centrali. Arriveranno in sostanza delle piogge, ma in un contesto complessivamente mite.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di martedi 20 febbraio:

L’alta pressione si ritirerà in Atlantico, scoprendo il suo fianco orientale. Da qui si introdurrà un corpo nuvoloso che darà origine ad un peggioramento sull’Italia che colpirà segnatamente parte del centro e il meridione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 19 febbraio:

I primi piovaschi si attiveranno sulle Venezie, la Sardegna, il medio Adriatico e la Campania, ma cose di poco conto. Su tutte le altre regioni non avremo cambiamenti degni di nota a parte un aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni.

Un guasto più serio è previsto per martedi 20 febbraio. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste sull’Italia nella giornata in parola:

Rovesci su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Lucania. Rovesci anche sulla Calabria Tirrenica, parte della Sicilia e il sud della Sardegna. Su tutte le altre regioni tempo nel complesso buono. Lieve calo termico nelle aree raggiunte dai fenomeni, temperature invariate altrove.