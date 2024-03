Apriremo le uova di Pasqua sotto il sole tra un maltempo e l’altro?

La fase perturbata che si aprirà dal week-end delle Palme vivrà il suo acme tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo con il passaggio di una figura depressionaria importante associata a precipitazioni abbondanti su molte aree del Paese. Qui ne vediamo la dinamica nell’interpretazione data dal modello europeo:

E qui quella che invece descrive il modello americano:

Il maltempo però è descritto in modi differenti. Non avete notato niente guardando le due mappe sopra? Il modello americano vede una famiglia di cicloni colpirci quasi senza sosta, quello europeo vede invece una pausa tra un ciclone e l’altro e quella pausa secondo lui la vivremo proprio nel fine settimana di Pasqua, come si vede qui sotto:

Anche termicamente i valori risalirebbero di diversi gradi, con punte superiori alla media, come dimostra la mappa seguente a 1500m:

Invece gli altri modelli propendono per l’ingresso di un altro ciclone, sia pure inizialmente limitato alle regioni settentrionali e a parte del centro con le conseguenze che potete immaginare: Pasqua sotto la pioggia e Pasquetta idem:

Del resto la carta della sommatoria delle precipitazioni prevista dal modello americano sino al 2 aprile parla molto chiaro, che accumuli su gran parte del nord:

E dunque: cosa succederà? La tregua del modello europeo è attendibile? Al momento un intervallo asciutto è certamente probabile, magari non della durata pronosticata dal modello europeo, ma potrebbe verificarsi, bisogna capire se avremo o meno fortuna e se potremo aprire le uova e fare scampagnate proprio nel momento di tregua. Seguite gli aggiornamenti!