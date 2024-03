“TREGUA ARMATA” sull’Italia fino a venerdi, ma incombe altro MALTEMPO

L’alta pressione proverà ad invadere con maggiore decisione il bacino del Mediterraneo nei prossimi due giorni, ma la sua prestazione non sarà brillante. Le temperature si porteranno su valori decisamente superiori alle medie del periodo, ma il tempo non sarà completamente stabile da nord a sud.

In particolare, nella giornata di giovedi 21 marzo molti annuvolamenti interesseranno le Alpi con rischio anche di alcuni rovesci, mentre venerdi 22 marzo gli eventuali fenomeni si trasferiranno sull’Appennino meridionale, in attesa di un peggioramento più serio che avremo in Italia durante il fine settimana.

Andiamo però con ordine, iniziando con l’immagine satellitare in movimento che ci mostra il tempo di questa mattina a scala europea

In quota è presente l’alta pressione, mentre al suolo sono attive deboli infiltrazioni dai quadranti orientali che stanno determinando nuvolosità su alcuni settori del nord, specie lungo la fascia prealpina centro-occidentale. Ecco infatti il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 20 marzo (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

1 di 1 ‘

Al nord nubi irregolari sulla fascia prealpina specie centro-occidentale e su alcune aree della Pianura Padana, ma con basso rischio di pioggia. Durante il giorno la nuvolosità si farà più tenue. Bello sulle Alpi e la costa ligure. Addensamenti anche tra la Sardegna meridionale e la Sicilia, sempre senza piogge, per il resto tempo soleggiato.

Sul fronte termico, ecco le temperature attese alle ore 15 del pomeriggio odierno in Italia:

1 di 1 ‘

Valori miti e primaverili ovunque. Segnaliamo punte di 21-22° in Sardegna e 20° sulla Toscana.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di domani, giovedi 21 marzo:

1 di 1 ‘

Nubi basse tra la Liguria e la Toscana senza piogge. Aumento della nuvolosità sulle Alpi nell’arco della giornata con qualche rovescio possibile, per il resto tempo soleggiato e temperature in ulteriore aumento.