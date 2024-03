Week-end delle PALME rovinato da una veloce PERTURBAZIONE, vediamo le regioni coinvolte

La pausa più soleggiata e stabile indotta da un parziale rinforzo dell’alta pressione potrebbe interrompersi durante il fine settimana delle Palme. La nostra Penisola verrà interessata da una veloce perturbazione che determinerà rovesci (raramente temporaleschi) dapprima al nord, poi anche su parte del centro-sud, con maggiore coinvolgimento del versante adriatico e delle aree interne.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella serata di sabato 23 marzo:

Si nota la perturbazione in azione al nord ed in tendenza anche sulla Toscana. Verrà seguita da aria più fredda nord atlantica anche se il grosso del “freddo” dovrebbe mantenersi oltre l’arco alpino. Da noi arriverà una porzione ridotta di aria fredda che agirà comunque sui nostri termometri con un calo termico ad iniziare dalle regioni del nord.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di sabato 23 marzo:

La nuvolosità aumenterà già dal mattino sulle regioni settentrionali, ma le precipitazioni inizieranno ad agire solo nel pomeriggio a partire dalle Alpi, ma in estensione alla aree di pianura ed alla Liguria tra il pomeriggio e la serata. Si tratterà in prevalenza di rovesci sparsi e qualche temporale, anche se non si prevedono fenomeni organizzati. Qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1500 metri. In serata verrà interessata da qualche rovescio anche la Toscana, mentre il resto d’Italia non avrà fenomeni. Temperature molto miti al centro e al sud, in successivo calo al nord al passaggio del fronte freddo.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell’arco della giornata di domenica 24 marzo:

I rovesci veleggeranno abbastanza spediti verso levante con interessamento dell‘estremo nord-est e dell’Appennino settentrionale. Acquazzoni nell’arco della giornata interesseranno anche l’Abruzzo, il Molise, la Puglia Garganica, il Cilento e la Calabria Tirrenica, ma si tratterà di un passaggio veloce ed accompagnato da venti nord-occidentali. Su tutte e altre regioni tempo soleggiato.