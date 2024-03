Un treno dall’Atlantico carico di MALTEMPO – che situazione all’inizio della settimana prossima! Le prospettive del modello americano ed europeo

Dopo la pausa relativamente più stabile che abbiamo avuto negli ultimi 10 giorni, il tempo sembra voglia tornare alle origini. Le correnti atlantiche torneranno a governare il tempo in pompa magna, non solo in Italia, ma su buona parte del nostro Continente, complice il ritiro dell’alta pressione dal Mediterraneo occidentale e dalla Penisola Iberica che avverrà all’inizio della settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle prime ore di martedi 26 marzo:

La percussione delle correnti atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia sarà notevole. Negli ultimi anni non eravamo più abituati a situazioni di questo tipo, ovvero con le perturbazioni che entrano in scioltezza sull’Italia, senza essere ostacolate dall’anticiclone di turno.

Sul fronte dei fenomeni vi saranno ancora modifiche in quanto la scadenza previsionale non è immediata, ma ad oggi sia il modello americano che europeo optano per condizioni di maltempo su gran parte della Penisola nella giornata di martedi 26 marzo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata medesima, secondo il MODELLO EUROPEO:

Mentre questa è la sommatoria delle piogge previste in Italia per il medesimo giorno, secondo il MODELLO AMERICANO:

Si nota chiaramente che le aree maggiormente bersagliate dal maltempo saranno quelle settentrionali, il Tirreno, le aree interne e la Sardegna. Le altre regioni avranno precipitazioni più sporadiche. Nei prossimi giorni torneremo sicuramente sull’argomento con tutte le modifiche del caso (se ce ne saranno). Continuate quindi a seguirci.