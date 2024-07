Meteo: l’anticiclone africano fa la voce grossa, ma non ci sarà solo caldo!

L’anticiclone africano si rafforza sempre più sull’Italia ed è ora pronto a dominare in lungo e in largo per quasi tutta la settimana e forse per l’intera seconda decade di Luglio. La quarta ondata di caldo della stagione agirà non solo sul centro-sud ma anche sul nord Italia, riportando la colonnina di mercurio anche oltre i 35°C in Val Padana.

Tuttavia saranno le regioni meridionali e le isole maggiori a fare i conti col caldo più estremo, tanto che la colonnina di mercurio rischia di superare i 40°C a più riprese nei prossimi 10 giorni. Al gran caldo si unirà anche l’afa pomeridiana e serale, mentre di notte potremo registrare le sempre più frequenti “minime tropicali”, ovvero temperature notturne vicine ai 25°C.

Non ci sarà solo caldo: tra venerdì e sabato un fronte fresco proveniente dalla Francia potrebbe lambire il nord, generando improvvisti temporali non solo in montagna ma anche sulla Val Padana, specie tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Questi temporali potrebbero rivelarsi molto potenti, considerando che scorreranno su un serbatoio stracolmo d’energia, ovvero tutto il calore che si accumulerà in settimana.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Martedì 9 Luglio: alta pressione sub-tropicale su tutta Italia, caldo in intensificazione ovunque e tempo stabile.

Mercoledì 10 Luglio: caldo su tutta Italia, rari temporali sulle Alpi. Temperature in aumento ovunque assieme all’afa.

Giovedì 11 Luglio: stabile su tutta Italia, rari fenomeni sulle Alpi. Caldo e afa in intensificazione da nord a sud, punte di 40°C nelle zone interne del sud.

Venerdì 12 Luglio: possibile peggioramento al nord-ovest stante l’ingresso di una massa d’aria meno calda in alta quota. Rischio temporali su Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta. Caldo estremo altrove, punte di 40°C.

Sabato 13 Luglio: isolati temporali al nord, stabile e caldo intenso ovunque. Punte di 41-42°C al sud Italia e isole maggiori.

Domenica 14 Luglio: caldo intenso su tutto lo Stivale, afa crescente dalla Val Padana alla Sicilia. Eloquenti le temperature massime previste domenica:

Lunedì 15 Luglio: poche variazioni, insiste l’anticiclone africano su tutto lo Stivale. Temperature pesantemente oltre le medie del periodo.

