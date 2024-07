Cieli lattiginosi, torna la polvere del Sahara su tante regioni!

Con il ritorno dell’anticiclone africano su tutta la nostra penisola, stiamo assistendo a un inesorabile aumento delle temperature, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Già da un paio di giorni, le temperature si sono riportate al di sopra delle medie del periodo su tutto il meridione e le isole, mentre il nord ha fatto i conti con qualche forte temporale che ha causato parecchi problemi nelle aree montuose tra l’alto Piemonte e la Lombardia. Ora l’anticiclone sta prendendo il sopravvento anche sulle regioni del nord e, di conseguenza, le temperature saliranno vertiginosamente su tutta la Val Padana e finanche sull’arco alpino.

Con l’avvento dell’alta pressione subtropicale, è chiaro che assisteremo al ritorno delle polveri sahariane che si muoveranno in seno alle tese correnti da sud e sud-ovest in alta quota. Queste nubi di pulviscolo ricopriranno i cieli di tutta la nostra penisola, ma le concentrazioni più elevate nel corso della settimana le troveremo al centro-sud e sulle isole maggiori.

Al momento sono presenti tra i 500 e i 1000 mg di polvere sahariana per metro quadrato, ma l’arrivo delle nubi più dense di polvere è previsto durante il fine settimana. I cieli risulteranno spesso sporchi e lattiginosi con striature d’azzurro, segno della presenza di tanta polvere in alta quota, a quote superiori ai 3000 o 4000 m di altitudine. Per il momento, tutta questa polvere resterà circoscritta alle alte altitudini, ma non escludiamo che, con il ritorno di qualche forte temporale tra venerdì e sabato al nord, parte di questo pulviscolo possa precipitare al suolo.

A differenza dei precedenti episodi avvenuti tra giugno e inizio luglio, questa volta le nubi di polvere sahariana potrebbero farci compagnia per tutta la seconda decade di luglio. Solo dopo il 20 del mese, le correnti secche e fresche nord-occidentali potrebbero spazzar via queste polveri, facendo tornare il cielo azzurro su tutta Italia.