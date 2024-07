Anomalie pesanti per 10 giorni, tutta Italia coinvolta

Le temperature stanno aumentando inesorabilmente su tutta Italia già da un paio di giorni grazie all’avanzata dell’alta pressione nordafricana all’interno del Mediterraneo. Quella davanti a noi sarà una settimana decisamente molto calda, ma non escludiamo che le correnti calde nordafricane possano farci compagnia addirittura fino all’inizio della terza decade di luglio. Questo significa che potremmo imbatterci in almeno 10 giorni di gran caldo con temperature localmente oltre i 40 °C, soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud. Questa volta, però, il caldo intenso e afoso arriverà anche sulla Val Padana per quasi tutta la settimana, eccezion fatta per qualche breve comparsa dei temporali tra venerdì e sabato.

Ma quanto aumenteranno effettivamente le temperature? Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano l’arrivo perentorio dell’isoterma +25 °C a 1500 m di altitudine, una condizione che solitamente indica l’arrivo di masse d’aria estremamente calde direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Infatti, solo le masse d’aria subtropicali continentali, ovvero quelle che si sviluppano sui deserti, sono in grado di raggiungere temperature così alte anche ad altitudini elevate.

Queste masse d’aria molto calde ci faranno compagnia per quasi tutta la seconda decade di luglio. Ciò significa che per tanti giorni consecutivi avremo a che fare con temperature costantemente superiori e di molto alle medie del periodo, da nord a sud. L’apice di questa ondata di caldo potrebbe arrivare tra il 16 e il 18 luglio, quando su molte città del Meridione e del Centro Italia potremmo raggiungere temperature localmente di 40 o 41 °C, con picchi isolati di 43 o addirittura 44 °C, come ad esempio in Sicilia.

Giorno dopo giorno aumenterà anche l’umidità, soprattutto su coste e pianure, e a ridosso dei fiumi e dei laghi, favorendo un’intensificazione dell’afa che renderà il caldo piuttosto pesante e insopportabile sia di giorno che di sera.

Eloquente è l’anomalia delle temperature previste tra il 10 e il 15 luglio. Su tutta Italia e l’Est Europa si prevedono temperature pesantemente superiori alle medie del periodo, con punte di 10 °C sopra le medie su un arco di tempo di 5 giorni su tutti i Balcani e l’Est Europa. Anomalie tra 4 e 8 °C sulla nostra penisola.

Anche tra il 15 e il 20 luglio le anomalie risultano piuttosto significative su tutta Italia e l’Est Europa, nonostante la distanza temporale ancora abbastanza marcata.