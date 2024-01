Meteo 7 giorni: ultima settimana di gennaio come peggio non poteva

Gli ultimi addensamenti minacciosi della settimana si stanno esaurendo in queste ore sul Meridione, dove è in transito un blando fronte instabile proveniente dai Balcani. Sono in atto deboli piogge sparse, ma a breve sarà tutto un ricordo sotto la spinta di un potente campo di alta pressione, che già sta facendo la voce grossa sul nord Italia.

Da domani fino a domenica il tempo sarà davvero monotono: la stabilità riguarderà tutta Italia e l’Europa occidentale, dove si stabilizzerà un anticiclone dai connotati simil-estivi, come visto in questo articolo.

Questo opprimente anticiclone terrà alla larga tutte le perturbazioni atlantiche ed anche quelle artiche, almeno fino al termine di gennaio.

Ci sarà poco spazio anche per nebbie e nubi basse, eccezion fatta per qualche comparsa rapida al nord e sulle coste tirreniche come ad esempio tra 25 e 26 gennaio. Laddove splenderà il Sole la temperatura salirà senza freni portandosi anche oltre i 16-17°C, con punte oltre 20°C.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 23 gennaio: veloce fronte in transito su centro e sud, piogge sparse su Puglia e stretto di Messina. Soleggiato al nord.

Mercoledì 24 gennaio: stabile ovunque, nebbie al nord, nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in aumento ovunque.

Giovedì 25 gennaio: poche variazioni, insiste un potente campo di alta pressione. Temperature in aumento.

Venerdì 26 gennaio: anticiclone predominante su tutta Italia, nebbie possibili in Val Padana, nubi basse sul lato tirrenico. Aumentano le temperature.

Sabato 27 gennaio: sereno ovunque, tempo stabile su tutta Italia e temperature oltre le medie.

Domenica 28 gennaio: possibile aria fredda in arrivo dai Balcani verso il lato adriatico e il sud, senza piogge. Temperature in calo al sud, stazionarie altrove.

Lunedì 29 gennaio: stabile ovunque, più freddo al sud, gradevole di giorno al nord.

Martedì 30 gennaio: insiste l’anticiclone su tutta Italia, nessun segno d’inverno.

